Семёнов Василий Семёнович
Место рождения
Дата рождения15.04.1926
Дата смерти20.04.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1926
Работа или профессия
С 1943 по 1946
Волгоград
Сварщик | на восстановительных работах
Образование
С 1943
ФЗО сварщик
Работа или профессия
С 1947 по 1960
Звенигово
Электро-газосварщик | завод им Бутилова
Бракосочетание
1953
Место жительства
1953
Звенигово
Рождение ребёнка
13.04.1954
Сын: Семёнов Вячеслав Васильевич
Мать ребёнка: Семёнова Елизавета Павловна
Звенигово
Рождение ребёнка
04.09.1956
Дочь: Бахмутова Галина Васильевна
Мать ребёнка: Семёнова Елизавета Павловна
Звенигово
Место жительства
1959
Работа или профессия
С 1960
Октябрьское, Россия
Электро-газосварщик
Рождение ребёнка
18.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семёнова Елизавета Павловна
Рождение ребёнка
25.02.1967
Сын: Семёнов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Семёнова Елизавета Павловна
Образование
Неизвестно
7 классов школьного образования
Смерть
20.04.1988
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно