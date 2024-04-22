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Семёнов Василий Семёнович

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Место рождения

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика

Дата рождения

15.04.1926

Дата смерти

20.04.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1926

Отец: Семёнов Семён Александрович

Мать: Семёнова Феодора Павловна

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Работа или профессия
С 1943 по 1946
Волгоград
Сварщик | на восстановительных работах
Образование
С 1943
ФЗО сварщик
Работа или профессия
С 1947 по 1960
Звенигово
Электро-газосварщик | завод им Бутилова
Бракосочетание
1953

Жена: Семёнова Елизавета Павловна

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Место жительства
1953
Звенигово
Рождение ребёнка
13.04.1954

Сын: Семёнов Вячеслав Васильевич

Мать ребёнка: Семёнова Елизавета Павловна

Звенигово
Рождение ребёнка
04.09.1956

Дочь: Бахмутова Галина Васильевна

Мать ребёнка: Семёнова Елизавета Павловна

Звенигово
Место жительства
1959
Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Работа или профессия
С 1960
Октябрьское, Россия
Электро-газосварщик
Рождение ребёнка
18.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семёнова Елизавета Павловна

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
25.02.1967

Сын: Семёнов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Семёнова Елизавета Павловна

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Образование
Неизвестно
7 классов школьного образования
Смерть
20.04.1988
Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
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