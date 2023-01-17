деревня Карабаши, деревня Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика (на 2018) — Familio

Карабаши

Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Чебоксарский уезд
3093Карабаши, д. каз.при рч. Отнере.551268209204
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Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Чебоксарский уезд, Покровская волость
Карабаши Верхние (Тури-Карабаш), Покровскойчуваши263
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Тури-Карабаш, Покровскойсм. Карабаши Верхние.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район
142125Карабашидеревня55°58'с.ш.47°55'в.д.N-38-012
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