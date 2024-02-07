Бахмутова (Семёнова) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахмутова (Семёнова) Галина Васильевна

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Место рождения

Звенигово

Дата рождения

04.09.1956

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1956

Отец: Семёнов Василий Семёнович

Мать: Семёнова Елизавета Павловна

Звенигово
Рождение ребёнка
18.03.1978

Дочь: Оксана Александровна

Отец ребёнка: Бахмутов Александр Иванович

Бракосочетание
Около 1988

Муж: Памазкин Владимир

Красноярск
Рождение ребёнка
06.02.1991

Дочь: Прищепова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Памазкин Владимир

Красноярск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахмутов Александр Иванович

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