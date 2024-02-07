Бахмутова (Семёнова) Галина Васильевна
Место рожденияЗвенигово
Дата рождения04.09.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1956
Звенигово
Рождение ребёнка
18.03.1978
Дочь: Оксана Александровна
Отец ребёнка: Бахмутов Александр Иванович
Бракосочетание
Около 1988
Муж: Памазкин Владимир
Красноярск
Рождение ребёнка
06.02.1991
Дочь: Прищепова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Памазкин Владимир
Красноярск
Бракосочетание
Неизвестно