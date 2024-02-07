(Бахмутова) Оксана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1978
Бракосочетание
До 2003
Красноярск
Рождение ребёнка
25.11.2004
Дочь: Арина Андреевна
Отец ребёнка: Ниетбаев Андрей Шайдулаевич
Красноярск
Развод
После 2007
Бракосочетание
До ?.01.2011
Красноярск
Рождение ребёнка
28.02.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зарубо Анатолий Владимирович
Красноярск
Рождение ребёнка
16.08.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зарубо Анатолий Владимирович
Красноярск
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно