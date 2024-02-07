(Бахмутова) Оксана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бахмутова) Оксана Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1978

Пол

Женский

Отец

Около 1954 г.р.

Мать

1956 г.р.

Муж

Около 1975 г.р.

Дети

2004 г.р.
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Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1978

Отец: Бахмутов Александр Иванович

Мать: Бахмутова Галина Васильевна

Бракосочетание
До 2003

Муж: Ниетбаев Андрей Шайдулаевич

Красноярск
Рождение ребёнка
25.11.2004

Дочь: Арина Андреевна

Отец ребёнка: Ниетбаев Андрей Шайдулаевич

Красноярск
Развод
После 2007

Муж: Ниетбаев Андрей Шайдулаевич

Бракосочетание
До ?.01.2011

Муж: Зарубо Анатолий Владимирович

Красноярск
Рождение ребёнка
28.02.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зарубо Анатолий Владимирович

Красноярск
Рождение ребёнка
16.08.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зарубо Анатолий Владимирович

Красноярск
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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