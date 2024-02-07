Зарубо Анатолий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До ?.01.2011
Жена: Оксана Александровна
Красноярск
Рождение ребёнка
28.02.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Оксана Александровна
Красноярск
Рождение ребёнка
16.08.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Оксана Александровна
Красноярск