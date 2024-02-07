Зарубо Анатолий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗарубо Анатолий Владимирович

Зарубо Анатолий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1978 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До ?.01.2011

Жена: Оксана Александровна

Красноярск
Рождение ребёнка
28.02.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Оксана Александровна

Красноярск
Рождение ребёнка
16.08.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Оксана Александровна

Красноярск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close