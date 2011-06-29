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Семёнова Елизавета Павловна

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Место рождения

Нижеры, Россия

Дата рождения

01.07.1927

Дата смерти

29.06.2011

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1927

Отец: Грободелов Павел Иванович

Мать: Грободелова Анна

Нижеры, Россия
Работа или профессия
С 1937 по 1940
Октябрьское, Россия
нянька в одной интеллигентной семье | Работала под чужой фамилией
Работа или профессия
С 1941 по 1945
Архиповка
работник | с мая по октябрь работала на Панфиловском торфопредприятиии Иванговской области, Шуйский район Шорыгинго(Архиповка)
Работа или профессия
Около 1942
Октябрьское, Россия
Санитарка
Бракосочетание
1953

Муж: Семёнов Василий Семёнович

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
13.04.1954

Сын: Семёнов Вячеслав Васильевич

Отец ребёнка: Семёнов Василий Семёнович

Звенигово
Рождение ребёнка
04.09.1956

Дочь: Бахмутова Галина Васильевна

Отец ребёнка: Семёнов Василий Семёнович

Звенигово
Рождение ребёнка
18.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семёнов Василий Семёнович

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
25.02.1967

Сын: Семёнов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Семёнов Василий Семёнович

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Образование
Неизвестно
Нижеры, Россия
3 класса школьного образования
Смерть
29.06.2011
Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Похороны
Неизвестно
Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
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