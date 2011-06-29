Семёнова Елизавета Павловна
Место рожденияНижеры, Россия
Дата рождения01.07.1927
Дата смерти29.06.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1927
Отец: Грободелов Павел Иванович
Мать: Грободелова Анна
Нижеры, Россия
Работа или профессия
С 1937 по 1940
Октябрьское, Россия
нянька в одной интеллигентной семье | Работала под чужой фамилией
Работа или профессия
С 1941 по 1945
Архиповка
работник | с мая по октябрь работала на Панфиловском торфопредприятиии Иванговской области, Шуйский район Шорыгинго(Архиповка)
Работа или профессия
Около 1942
Октябрьское, Россия
Санитарка
Бракосочетание
1953
Рождение ребёнка
13.04.1954
Сын: Семёнов Вячеслав Васильевич
Отец ребёнка: Семёнов Василий Семёнович
Звенигово
Рождение ребёнка
04.09.1956
Дочь: Бахмутова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Семёнов Василий Семёнович
Звенигово
Рождение ребёнка
18.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семёнов Василий Семёнович
Рождение ребёнка
25.02.1967
Сын: Семёнов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Семёнов Василий Семёнович
Образование
Неизвестно
Нижеры, Россия
3 класса школьного образования
Смерть
29.06.2011
Похороны
Неизвестно