Мышова (Семёнова) Марина Васильевна
Место рождения
Дата рождения18.09.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1961
Образование
С 1977 по 1980
Чебоксарский Планово-Экономический Техникум
Работа или профессия
С 1980 по 2018
Бухгалтер-аудитор
Место жительства
С 1980 по 1983
Бракосочетание
12.06.1993
Рождение ребёнка
08.03.1994
Дочь: Васильева (Мышова) Ольга Валерьевна
Отец ребёнка: Мышов Валерий Васильевич
Образование
По 1996
Экономический факультет, ЧГУ им. Ульянова | специалитет
Место жительства
С 2003