Мышова (Семёнова) Марина Васильевна 18.09.1961 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мышова (Семёнова) Марина Васильевна

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Место рождения

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика

Дата рождения

18.09.1961

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1961

Отец: Семёнов Василий Семёнович

Мать: Семёнова Елизавета Павловна

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Образование
С 1977 по 1980
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Чебоксарский Планово-Экономический Техникум
Работа или профессия
С 1980 по 2018
Бухгалтер-аудитор
Место жительства
С 1980 по 1983
Бракосочетание
12.06.1993

Муж: Мышов Валерий Васильевич

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
08.03.1994

Дочь: Васильева (Мышова) Ольга Валерьевна

Отец ребёнка: Мышов Валерий Васильевич

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Образование
По 1996
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Экономический факультет, ЧГУ им. Ульянова | специалитет
Место жительства
С 2003
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия

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