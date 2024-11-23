Мышов Валерий Васильевич 10.09.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мышов Валерий Васильевич

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Место рождения

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика

Дата рождения

10.09.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1960

Отец: Мышов Василий Сергеевич

Мать: Мышова (Сироткина) Раиса Семёновна

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Место жительства
Неизвестно
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Военная служба
С 1978 по 1980
Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Образование
С 1981 по 1986
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Факультет электрификации промышленности, ЧГУ им. Ульянова | Специалитет
Бракосочетание
12.06.1993

Жена: Мышова (Семёнова) Марина Васильевна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
12.06.1993

Жена: не указана

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
08.03.1994

Дочь: Васильева (Мышова) Ольга Валерьевна

Мать ребёнка: Мышова (Семёнова) Марина Васильевна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Награда
2012
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Почетный энергетик России

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