Мышов Валерий Васильевич
Место рождения
Дата рождения10.09.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1960
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
С 1978 по 1980
Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Образование
С 1981 по 1986
Факультет электрификации промышленности, ЧГУ им. Ульянова | Специалитет
Бракосочетание
12.06.1993
Бракосочетание
12.06.1993
Жена: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1994
Дочь: Васильева (Мышова) Ольга Валерьевна
Мать ребёнка: Мышова (Семёнова) Марина Васильевна
Награда
2012
Почетный энергетик России