Семёнов Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения25.02.1967
Дата смерти05.07.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1967
Рождение ребёнка
16.09.1992
Сын: Семёнов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Семенова Надежда Михайловна
Бракосочетание
До 1992
Рождение ребёнка
11.08.1994
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Семенова Надежда Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Электрик
Смерть
05.07.1997
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно