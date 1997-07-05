Семёнов Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемёнов Александр Васильевич

Семёнов Александр Васильевич

avatar

Место рождения

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика

Дата рождения

25.02.1967

Дата смерти

05.07.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1967

Отец: Семёнов Василий Семёнович

Мать: Семёнова Елизавета Павловна

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
16.09.1992

Сын: Семёнов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Семенова Надежда Михайловна

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
До 1992

Жена: Семенова Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
11.08.1994

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Семенова Надежда Михайловна

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Электрик
Смерть
05.07.1997
Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close