Семенова (Николаева) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Николаева) Надежда Михайловна

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Место рождения

Жирновск

Дата рождения

12.01.1973

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1973

Отец: Николаев Михаил

Мать: Николаева Галина Авинировна

Жирновск
Рождение ребёнка
16.09.1992

Сын: Семёнов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Семёнов Александр Васильевич

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
До 1992

Муж: Семёнов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
11.08.1994

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Семёнов Александр Васильевич

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Около 2006

Муж: Брит Владимир

Рождение ребёнка
02.05.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брит Владимир

Мариинский Посад
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