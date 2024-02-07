Семенова (Николаева) Надежда Михайловна
Место рожденияЖирновск
Дата рождения12.01.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1973
Отец: Николаев Михаил
Жирновск
Рождение ребёнка
16.09.1992
Сын: Семёнов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Семёнов Александр Васильевич
Бракосочетание
До 1992
Рождение ребёнка
11.08.1994
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Семёнов Александр Васильевич
Бракосочетание
Около 2006
Муж: Брит Владимир
Рождение ребёнка
02.05.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Брит Владимир
Мариинский Посад