Грободелов Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: ?
Мать ребёнка: Грободелова Анна
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: Шашкова Александра Павловна
Мать ребёнка: Грободелова Анна
Нижеры, Россия
Рождение ребёнка
01.07.1927
Дочь: Семёнова Елизавета Павловна
Мать ребёнка: Грободелова Анна
Нижеры, Россия
Рождение ребёнка
12.07.1933
Дочь: Нанасова Мария Павловна
Мать ребёнка: Грободелова Анна
Нижеры, Россия
Смерть
1942