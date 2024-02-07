Грободелов Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грободелов Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: ?

Мать ребёнка: Грободелова Анна

Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Шашкова Александра Павловна

Мать ребёнка: Грободелова Анна

Нижеры, Россия
Рождение ребёнка
01.07.1927

Дочь: Семёнова Елизавета Павловна

Мать ребёнка: Грободелова Анна

Нижеры, Россия
Рождение ребёнка
12.07.1933

Дочь: Нанасова Мария Павловна

Мать ребёнка: Грободелова Анна

Нижеры, Россия
Смерть
1942
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