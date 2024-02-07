Нанасова (Павлова) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нанасова (Павлова) Мария Павловна

Место рождения

Нижеры, Россия

Дата рождения

12.07.1933

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1933

Отец: Грободелов Павел Иванович

Мать: Грободелова Анна

Нижеры, Россия
Рождение ребёнка
Около 1956

Сын: Нанасов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Нанасов Сергей Сумбатович

Ульяновская область, Россия
Рождение ребёнка
21.03.1960

Сын: Нанасов Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Нанасов Сергей Сумбатович

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