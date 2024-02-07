Нанасова (Павлова) Мария Павловна
Место рожденияНижеры, Россия
Дата рождения12.07.1933
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1933
Отец: Грободелов Павел Иванович
Мать: Грободелова Анна
Нижеры, Россия
Рождение ребёнка
Около 1956
Сын: Нанасов Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Нанасов Сергей Сумбатович
Ульяновская область, Россия
Рождение ребёнка
21.03.1960
Отец ребёнка: Нанасов Сергей Сумбатович
Таганрог