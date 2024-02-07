Грободелова (Шаготова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грободелова (Шаготова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

21.10.1944

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: ?

Отец ребёнка: Грободелов Павел Иванович

Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Шашкова Александра Павловна

Отец ребёнка: Грободелов Павел Иванович

Нижеры, Россия
Рождение ребёнка
01.07.1927

Дочь: Семёнова Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Грободелов Павел Иванович

Нижеры, Россия
Рождение ребёнка
12.07.1933

Дочь: Нанасова Мария Павловна

Отец ребёнка: Грободелов Павел Иванович

Нижеры, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
21.10.1944
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