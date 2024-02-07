Грободелова (Шаготова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти21.10.1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: ?
Отец ребёнка: Грободелов Павел Иванович
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: Шашкова Александра Павловна
Отец ребёнка: Грободелов Павел Иванович
Нижеры, Россия
Рождение ребёнка
01.07.1927
Дочь: Семёнова Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Грободелов Павел Иванович
Нижеры, Россия
Рождение ребёнка
12.07.1933
Дочь: Нанасова Мария Павловна
Отец ребёнка: Грободелов Павел Иванович
Нижеры, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
21.10.1944
Паралич