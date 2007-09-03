Нанасов Сергей Сумбатович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1935
Дата смерти03.09.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1956
Сын: Нанасов Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Нанасова Мария Павловна
Ульяновская область, Россия
Рождение ребёнка
21.03.1960
Мать ребёнка: Нанасова Мария Павловна
Таганрог
Смерть
03.09.2007
Новокуйбышевск
Похороны
Неизвестно
Новокуйбышевск