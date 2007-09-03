Нанасов Сергей Сумбатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нанасов Сергей Сумбатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1935

Дата смерти

03.09.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1956

Сын: Нанасов Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Нанасова Мария Павловна

Ульяновская область, Россия
Рождение ребёнка
21.03.1960

Сын: Нанасов Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Нанасова Мария Павловна

Таганрог
Смерть
03.09.2007
Новокуйбышевск
Похороны
Неизвестно
Новокуйбышевск
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