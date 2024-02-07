Прищепова (Бахмутова (Памазкина)) Ольга Владимировна
Место рожденияКрасноярск
Дата рождения06.02.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1991
Отец: Памазкин Владимир
Красноярск
Бракосочетание
21.09.2019
Красноярск
Рождение ребёнка
09.04.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прищепов Семён Андреевич
Красноярск
Место жительства
Неизвестно