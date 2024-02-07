Прищепова (Бахмутова (Памазкина)) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прищепова (Бахмутова (Памазкина)) Ольга Владимировна

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Место рождения

Красноярск

Дата рождения

06.02.1991

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

1956 г.р.

Муж

1992 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1991

Отец: Памазкин Владимир

Мать: Бахмутова Галина Васильевна

Красноярск
Бракосочетание
21.09.2019

Муж: Прищепов Семён Андреевич

Красноярск
Рождение ребёнка
09.04.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прищепов Семён Андреевич

Красноярск
Место жительства
Неизвестно
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