Семёнов Семён Александрович
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиОколо ?.11.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Бахмутов Александр Иванович
Мать: Бахмутова Дарья
Рождение ребёнка
27.11.1923
Дочь: Зоя Семёновна
Мать ребёнка: Семёнова Феодора Павловна
Рождение ребёнка
15.04.1926
Сын: Семёнов Василий Семёнович
Мать ребёнка: Семёнова Феодора Павловна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Мартьянова Юлия Семёновна
Мать ребёнка: Семёнова Феодора Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Первый счетовод колхоза
Военная служба
Неизвестно
Фельдфебель
Смерть
Около ?.11.1946
Причина смерти: Болезнь