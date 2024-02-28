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Семёнов Семён Александрович

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Место рождения

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1892

Дата смерти

Около ?.11.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Бахмутов Александр Иванович

Мать: Бахмутова Дарья

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
27.11.1923

Дочь: Зоя Семёновна

Мать ребёнка: Семёнова Феодора Павловна

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
15.04.1926

Сын: Семёнов Василий Семёнович

Мать ребёнка: Семёнова Феодора Павловна

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Мартьянова Юлия Семёновна

Мать ребёнка: Семёнова Феодора Павловна

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнова Феодора Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Первый счетовод колхоза
Военная служба
Неизвестно
Фельдфебель
Смерть
Около ?.11.1946
Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Причина смерти: Болезнь
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