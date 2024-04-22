Семёнова (Павлова) Феодора Павловна
Место рождения
Дата рождения01.11.1903
Дата смерти02.09.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1903
Рождение ребёнка
27.11.1923
Дочь: Зоя Семёновна
Отец ребёнка: Семёнов Семён Александрович
Рождение ребёнка
15.04.1926
Сын: Семёнов Василий Семёнович
Отец ребёнка: Семёнов Семён Александрович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Мартьянова Юлия Семёновна
Отец ребёнка: Семёнов Семён Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.09.1988