Семёнова (Павлова) Феодора Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова (Павлова) Феодора Павловна

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Место рождения

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика

Дата рождения

01.11.1903

Дата смерти

02.09.1988

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1903

Отец: Павел

Мать: Варвара

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
27.11.1923

Дочь: Зоя Семёновна

Отец ребёнка: Семёнов Семён Александрович

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
15.04.1926

Сын: Семёнов Василий Семёнович

Отец ребёнка: Семёнов Семён Александрович

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Мартьянова Юлия Семёновна

Отец ребёнка: Семёнов Семён Александрович

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов Семён Александрович

Смерть
02.09.1988
Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
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