Мартьянова (Семёнова) Юлия Семёновна
Место рождения
Дата рождения1932
Дата смерти14.11.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Рождение ребёнка
30.09.1958
Дочь: Королева Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Мартьянов Николай Иванович
Рождение ребёнка
16.05.1962
Сын: Мартьянов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Мартьянов Николай Иванович
Рождение ребёнка
28.01.1967
Сын: Мартьянов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Мартьянов Николай Иванович
Рождение ребёнка
13.12.1969
Сын: Мартьянов Станислав Николаевич
Отец ребёнка: Мартьянов Николай Иванович
Рождение ребёнка
10.03.1974
Дочь: Тарасова София Николаевна
Отец ребёнка: Мартьянов Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Тогаево, Россия
Учитель биологии и химии
Образование
Неизвестно
Высшее, педагог
Смерть
14.11.1984
Похороны
Неизвестно