Мартьянова (Семёнова) Юлия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартьянова (Семёнова) Юлия Семёновна

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Место рождения

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1932

Дата смерти

14.11.1984

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Семёнов Семён Александрович

Мать: Семёнова Феодора Павловна

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
30.09.1958

Дочь: Королева Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Мартьянов Николай Иванович

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
16.05.1962

Сын: Мартьянов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Мартьянов Николай Иванович

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
28.01.1967

Сын: Мартьянов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Мартьянов Николай Иванович

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
13.12.1969

Сын: Мартьянов Станислав Николаевич

Отец ребёнка: Мартьянов Николай Иванович

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
10.03.1974

Дочь: Тарасова София Николаевна

Отец ребёнка: Мартьянов Николай Иванович

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартьянов Николай Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Тогаево, Россия
Учитель биологии и химии
Образование
Неизвестно
Высшее, педагог
Смерть
14.11.1984
Похороны
Неизвестно
Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
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