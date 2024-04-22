Мартьянов Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения28.01.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1967
Рождение ребёнка
11.03.1994
Сын: Мартьянов Артемий Александрович
Мать ребёнка: Мартьянова Надежда
Мариинский Посад
Рождение ребёнка
16.02.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мартьянова Надежда
Мариинский Посад
Развод
Неизвестно
Жена: Мартьянова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мартьянова Надежда
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно