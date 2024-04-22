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Мартьянов Александр Николаевич

Место рождения

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика

Дата рождения

28.01.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1967

Отец: Мартьянов Николай Иванович

Мать: Мартьянова Юлия Семёновна

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
11.03.1994

Сын: Мартьянов Артемий Александрович

Мать ребёнка: Мартьянова Надежда

Мариинский Посад
Рождение ребёнка
16.02.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартьянова Надежда

Мариинский Посад
Развод
Неизвестно

Жена: Мартьянова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартьянова Надежда

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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