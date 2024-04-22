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Мартьянов Николай Иванович

Место рождения

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика

Дата рождения

24.01.1934

Дата смерти

06.12.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
30.09.1958

Дочь: Королева Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Мартьянова Юлия Семёновна

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
16.05.1962

Сын: Мартьянов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Мартьянова Юлия Семёновна

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
28.01.1967

Сын: Мартьянов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Мартьянова Юлия Семёновна

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
13.12.1969

Сын: Мартьянов Станислав Николаевич

Мать ребёнка: Мартьянова Юлия Семёновна

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
10.03.1974

Дочь: Тарасова София Николаевна

Мать ребёнка: Мартьянова Юлия Семёновна

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартьянова Юлия Семёновна

Смерть
06.12.1984
Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
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