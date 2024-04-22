Мартьянов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения24.01.1934
Дата смерти06.12.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1934
Рождение ребёнка
30.09.1958
Дочь: Королева Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Мартьянова Юлия Семёновна
Рождение ребёнка
16.05.1962
Сын: Мартьянов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Мартьянова Юлия Семёновна
Рождение ребёнка
28.01.1967
Сын: Мартьянов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Мартьянова Юлия Семёновна
Рождение ребёнка
13.12.1969
Сын: Мартьянов Станислав Николаевич
Мать ребёнка: Мартьянова Юлия Семёновна
Рождение ребёнка
10.03.1974
Дочь: Тарасова София Николаевна
Мать ребёнка: Мартьянова Юлия Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.12.1984