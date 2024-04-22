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Мартьянов Станислав Николаевич

Место рождения

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика

Дата рождения

13.12.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1969

Отец: Мартьянов Николай Иванович

Мать: Мартьянова Юлия Семёновна

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
11.12.1995

Дочь: Захарова Марина Станиславовна

Мать ребёнка: Мартьянова Елена Геннадьевна

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
16.10.2001

Сын: Мартьянов Максим Станиславович

Мать ребёнка: Мартьянова Елена Геннадьевна

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
29.09.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартьянова Елена Геннадьевна

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартьянова Елена Геннадьевна

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