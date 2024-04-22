Мартьянов Станислав Николаевич
Место рождения
Дата рождения13.12.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1969
Рождение ребёнка
11.12.1995
Дочь: Захарова Марина Станиславовна
Мать ребёнка: Мартьянова Елена Геннадьевна
Рождение ребёнка
16.10.2001
Сын: Мартьянов Максим Станиславович
Мать ребёнка: Мартьянова Елена Геннадьевна
Рождение ребёнка
29.09.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мартьянова Елена Геннадьевна
Бракосочетание
Неизвестно