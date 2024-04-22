Мартьянова (Иванова) Надежда
Место рождения
Дата рождения22.04.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1970
Рождение ребёнка
11.03.1994
Сын: Мартьянов Артемий Александрович
Отец ребёнка: Мартьянов Александр Николаевич
Мариинский Посад
Рождение ребёнка
16.02.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мартьянов Александр Николаевич
Мариинский Посад
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно