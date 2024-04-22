Мартьянова (Иванова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартьянова (Иванова) Надежда

Место рождения

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

22.04.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1967 г.р.

Дети

1994 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
11.03.1994

Сын: Мартьянов Артемий Александрович

Отец ребёнка: Мартьянов Александр Николаевич

Мариинский Посад
Рождение ребёнка
16.02.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартьянов Александр Николаевич

Мариинский Посад
Развод
Неизвестно

Муж: Мартьянов Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартьянов Александр Николаевич

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