Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Портнова Альдёк Павловна

Отец ребёнка: Павел

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Романова Анна Павловна

Отец ребёнка: Павел

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Надежда Павловна

Отец ребёнка: Павел

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Елена Павловна

Отец ребёнка: Павел

Рождение ребёнка
01.11.1903

Дочь: Семёнова Феодора Павловна

Отец ребёнка: Павел

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно
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