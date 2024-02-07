Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Портнова Альдёк Павловна
Отец ребёнка: Павел
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Романова Анна Павловна
Отец ребёнка: Павел
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Надежда Павловна
Отец ребёнка: Павел
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Елена Павловна
Отец ребёнка: Павел
Рождение ребёнка
01.11.1903
Дочь: Семёнова Феодора Павловна
Отец ребёнка: Павел
Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно