Бахмутов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБахмутов Александр Иванович

Бахмутов Александр Иванович

Место рождения

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Около 1900

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Романова Оксана Александровна

Мать ребёнка: Бахмутова Дарья

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1892

Сын: Семёнов Семён Александрович

Мать ребёнка: Бахмутова Дарья

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Бахмутов Григорий Александрович

Мать ребёнка: Бахмутова Дарья

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Александров Иван Александрович

Мать ребёнка: Бахмутова Дарья

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Смерть
Около 1900
Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close