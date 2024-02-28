Бахмутов Александр Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиОколо 1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Романова Оксана Александровна
Мать ребёнка: Бахмутова Дарья
Рождение ребёнка
1892
Сын: Семёнов Семён Александрович
Мать ребёнка: Бахмутова Дарья
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Бахмутов Григорий Александрович
Мать ребёнка: Бахмутова Дарья
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Александров Иван Александрович
Мать ребёнка: Бахмутова Дарья
Смерть
Около 1900