Александров Иван Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиОколо 1960
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Бахмутов Александр Иванович
Мать: Бахмутова Дарья
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Александров Юрий (Юрка) Иванович
Мать ребёнка: Александрова Елена
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Александров Александр Иванович
Мать ребёнка: Александрова Елена
Рождение ребёнка
Около 1940
Сын: Александров Вячеслав Иванович
Мать ребёнка: Александрова Елена
Смерть
Около 1960
Похороны
Неизвестно