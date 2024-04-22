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Александров Иван Александрович

Место рождения

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Около 1960

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Бахмутов Александр Иванович

Мать: Бахмутова Дарья

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Александров Юрий (Юрка) Иванович

Мать ребёнка: Александрова Елена

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Александров Александр Иванович

Мать ребёнка: Александрова Елена

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Александров Вячеслав Иванович

Мать ребёнка: Александрова Елена

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Смерть
Около 1960
Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Похороны
Неизвестно
Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
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