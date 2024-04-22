Романова (Александрова) Оксана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Александрова) Оксана Александровна

Место рождения

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Около 1959

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Бахмутов Александр Иванович

Мать: Бахмутова Дарья

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Около 1921

Сын: Романов Михаил Константинович

Отец ребёнка: Романов Константин

Акшики
Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Романов Владимир Константинович

Отец ребёнка: Романов Константин

Акшики
Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Романов Юрий Константинович

Отец ребёнка: Романов Константин

Акшики
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Романов Аполлон Константинович

Отец ребёнка: Романов Константин

Акшики
Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: Таисия Константиновна

Отец ребёнка: Романов Константин

Акшики
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Романов Константин

Смерть
Около 1959
Акшики
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