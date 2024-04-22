Романова (Александрова) Оксана Александровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиОколо 1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: Бахмутов Александр Иванович
Мать: Бахмутова Дарья
Рождение ребёнка
Около 1921
Сын: Романов Михаил Константинович
Отец ребёнка: Романов Константин
Акшики
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Романов Владимир Константинович
Отец ребёнка: Романов Константин
Акшики
Рождение ребёнка
Около 1928
Сын: Романов Юрий Константинович
Отец ребёнка: Романов Константин
Акшики
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Романов Аполлон Константинович
Отец ребёнка: Романов Константин
Акшики
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: Таисия Константиновна
Отец ребёнка: Романов Константин
Акшики
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Романов Константин
Смерть
Около 1959
Акшики