Романов Михаил Константинович
Место рожденияАкшики
Дата рожденияОколо 1921
Дата смерти11.02.1959
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1921
Отец: Романов Константин
Акшики
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Мать ребёнка: Романова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Михайловна
Мать ребёнка: Романова Нина
Работа или профессия
Неизвестно
Комендант Бреста
Смерть
11.02.1959
Брест, Брестская область, Беларусь
Причина смерти: На войне