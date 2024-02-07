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Романов Михаил Константинович

Место рождения

Акшики

Дата рождения

Около 1921

Дата смерти

11.02.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1921

Отец: Романов Константин

Мать: Романова Оксана Александровна

Акшики
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Мать ребёнка: Романова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Михайловна

Мать ребёнка: Романова Нина

Работа или профессия
Неизвестно
Комендант Бреста
Смерть
11.02.1959
Брест, Брестская область, Беларусь
Причина смерти: На войне
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