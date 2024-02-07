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Романов Юрий Константинович

Место рождения

Акшики

Дата рождения

Около 1928

Дата смерти

Около 1980

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928

Отец: Романов Константин

Мать: Романова Оксана Александровна

Акшики
Рождение ребёнка
Около 13.04.1950

Сын: Романов Михаил Юрьевич

Мать ребёнка: Валентина

Рождение ребёнка
02.02.1955

Дочь: Кольцова Лия Юрьевна

Мать ребёнка: Валентина

Акшики
Рождение ребёнка
12.04.1959

Дочь: Рядова Людмила Юрьевна

Мать ребёнка: Валентина

Смерть
Около 1980
Акшики
Похороны
Неизвестно
Акшики
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