Романов Юрий Константинович
Место рожденияАкшики
Дата рожденияОколо 1928
Дата смертиОколо 1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928
Отец: Романов Константин
Акшики
Рождение ребёнка
Около 13.04.1950
Мать ребёнка: Валентина
Рождение ребёнка
02.02.1955
Дочь: Кольцова Лия Юрьевна
Мать ребёнка: Валентина
Акшики
Рождение ребёнка
12.04.1959
Дочь: Рядова Людмила Юрьевна
Мать ребёнка: Валентина
Смерть
Около 1980
Акшики
Похороны
Неизвестно
Акшики