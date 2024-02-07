(Башкирова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 13.04.1950
Отец ребёнка: Романов Юрий Константинович
Рождение ребёнка
02.02.1955
Дочь: Кольцова Лия Юрьевна
Отец ребёнка: Романов Юрий Константинович
Акшики
Рождение ребёнка
12.04.1959
Дочь: Рядова Людмила Юрьевна
Отец ребёнка: Романов Юрий Константинович