(Башкирова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Башкирова) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 13.04.1950

Сын: Романов Михаил Юрьевич

Отец ребёнка: Романов Юрий Константинович

Рождение ребёнка
02.02.1955

Дочь: Кольцова Лия Юрьевна

Отец ребёнка: Романов Юрий Константинович

Акшики
Рождение ребёнка
12.04.1959

Дочь: Рядова Людмила Юрьевна

Отец ребёнка: Романов Юрий Константинович

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