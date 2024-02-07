Романов Константин
Место рожденияАкшики
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиОколо 1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1921
Сын: Романов Михаил Константинович
Мать ребёнка: Романова Оксана Александровна
Акшики
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Романов Владимир Константинович
Мать ребёнка: Романова Оксана Александровна
Акшики
Рождение ребёнка
Около 1928
Сын: Романов Юрий Константинович
Мать ребёнка: Романова Оксана Александровна
Акшики
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Романов Аполлон Константинович
Мать ребёнка: Романова Оксана Александровна
Акшики
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: Таисия Константиновна
Мать ребёнка: Романова Оксана Александровна
Акшики
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Константиновна
Мать ребёнка: Романова Оксана Александровна
Смерть
Около 1935
Акшики