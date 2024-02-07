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Романов Константин

Место рождения

Акшики

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Около 1935

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Акшики
Рождение ребёнка
Около 1921

Сын: Романов Михаил Константинович

Мать ребёнка: Романова Оксана Александровна

Акшики
Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Романов Владимир Константинович

Мать ребёнка: Романова Оксана Александровна

Акшики
Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Романов Юрий Константинович

Мать ребёнка: Романова Оксана Александровна

Акшики
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Романов Аполлон Константинович

Мать ребёнка: Романова Оксана Александровна

Акшики
Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: Таисия Константиновна

Мать ребёнка: Романова Оксана Александровна

Акшики
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Константиновна

Мать ребёнка: Романова Оксана Александровна

Смерть
Около 1935
Акшики
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