Бахмутова (Ксенофонтова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахмутова (Ксенофонтова) Дарья

Место рождения

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Романова Оксана Александровна

Отец ребёнка: Бахмутов Александр Иванович

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1892

Сын: Семёнов Семён Александрович

Отец ребёнка: Бахмутов Александр Иванович

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Бахмутов Григорий Александрович

Отец ребёнка: Бахмутов Александр Иванович

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Александров Иван Александрович

Отец ребёнка: Бахмутов Александр Иванович

Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно
Карабаши, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
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