Бахмутова (Ксенофонтова) Дарья
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Романова Оксана Александровна
Отец ребёнка: Бахмутов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Семёнов Семён Александрович
Отец ребёнка: Бахмутов Александр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Бахмутов Григорий Александрович
Отец ребёнка: Бахмутов Александр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Александров Иван Александрович
Отец ребёнка: Бахмутов Александр Иванович
Смерть
Неизвестно