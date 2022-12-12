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Золощук Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1921

Дочь: Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Золощук Ефимия

Плоское, Рівненська область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Воленюк Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Золощук Ефимия

Плоское, Рівненська область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Золощук Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Золощук Ефимия

Плоское, Рівненська область
Рождение ребёнка
17.02.1933

Дочь: Борисова Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Золощук Ефимия

Вишенки, Рівненська область
Рождение ребёнка
08.04.1936

Дочь: Машутина Степанида/Стеша Григорьевна

Мать ребёнка: Золощук Ефимия

Саки, Саки, Республика Крым
Рождение ребёнка
1958

Дочь: Вера Григорьевна

Мать ребёнка: Золощук Ефимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Золощук Ефимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золощук Илья Илько Григорьевич

Мать ребёнка: Золощук Ефимия

Плоское, Рівненська область
Смерть
Неизвестно
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