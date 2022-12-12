Золощук Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1921
Дочь: Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Золощук Ефимия
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Воленюк Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Золощук Ефимия
Рождение ребёнка
1927
Сын: Золощук Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Золощук Ефимия
Рождение ребёнка
17.02.1933
Дочь: Борисова Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Золощук Ефимия
Вишенки, Рівненська область
Рождение ребёнка
08.04.1936
Дочь: Машутина Степанида/Стеша Григорьевна
Мать ребёнка: Золощук Ефимия
Саки, Саки, Республика Крым
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Вера Григорьевна
Мать ребёнка: Золощук Ефимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Золощук Ефимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золощук Илья Илько Григорьевич
Мать ребёнка: Золощук Ефимия
Смерть
Неизвестно