(Золощук) Надежда Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Золощук Григорий
Мать: Золощук Ефимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисов кто-то Николаев
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Ровно, Рівненська область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай
Место жительства
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Плоское, Рівненська область
Смерть
Неизвестно