(Золощук) Надежда Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Золощук) Надежда Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Золощук Григорий

Мать: Золощук Ефимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисов кто-то Николаев

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Ровно, Рівненська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай

Место жительства
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Плоское, Рівненська область
Смерть
Неизвестно
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