Борисова (Золощук) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения17.02.1933
Дата смерти2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1933
Отец: Золощук Григорий
Мать: Золощук Ефимия
Бракосочетание
Между 1957 и 1958
под сыктывкаром (коми) работали в лесозаготовках. Жена Анна сучкоруб. муж бревна катал на раскряжовках.
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Окс Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Борисов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1962
Сын: Борисов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Борисов Николай Иванович
Рождение ребёнка
23.09.1965
Сын: Борисов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Борисов Николай Иванович
Мишкин-Ёль, Троицко-Печорский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
16.08.1972
Сын: Борисов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Борисов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Около ?.07.1978
Сын: Борисов Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Борисов Николай Иванович
Место жительства
1988
переехали из Коми
Смерть
2008