Борисова (Золощук) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисова (Золощук) Анна Григорьевна

Борисова (Золощук) Анна Григорьевна

avatar

Место рождения

Вишенки, Рівненська область

Дата рождения

17.02.1933

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1933

Отец: Золощук Григорий

Мать: Золощук Ефимия

Вишенки, Рівненська область
Бракосочетание
Между 1957 и 1958

Муж: Борисов Николай Иванович

под сыктывкаром (коми) работали в лесозаготовках. Жена Анна сучкоруб. муж бревна катал на раскряжовках.
Рождение ребёнка
1959

Дочь: Окс Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Борисов Николай Иванович

Рождение ребёнка
1962

Сын: Борисов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Борисов Николай Иванович

Рождение ребёнка
23.09.1965

Сын: Борисов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Борисов Николай Иванович

Мишкин-Ёль, Троицко-Печорский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
16.08.1972

Сын: Борисов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Борисов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Около ?.07.1978

Сын: Борисов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Борисов Николай Иванович

Место жительства
1988
Верхов, Рівненська область
переехали из Коми
Смерть
2008
Верхов, Рівненська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close