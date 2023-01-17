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Борисов Николай Иванович

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Место рождения

Степановка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

02.05.1933

Дата смерти

Около 2015

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1933

Отец: Борисов Иван

Мать: Борисова Анастасия

Степановка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Между 1957 и 1958

Жена: Борисова Анна Григорьевна

под сыктывкаром (коми) работали в лесозаготовках. Жена Анна сучкоруб. муж бревна катал на раскряжовках.
Рождение ребёнка
1959

Дочь: Окс Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Борисова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1962

Сын: Борисов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Борисова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
23.09.1965

Сын: Борисов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Борисова Анна Григорьевна

Мишкин-Ёль, Троицко-Печорский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
16.08.1972

Сын: Борисов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Борисова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Около ?.07.1978

Сын: Борисов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Борисова Анна Григорьевна

Место жительства
Между ?.01.2014 и 2016
Калевала, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Около 2015
Нетешин, Хмельницька область
в это время жил в дочерью Светой
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