Борисов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения02.05.1933
Дата смертиОколо 2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1933
Отец: Борисов Иван
Мать: Борисова Анастасия
Бракосочетание
Между 1957 и 1958
под сыктывкаром (коми) работали в лесозаготовках. Жена Анна сучкоруб. муж бревна катал на раскряжовках.
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Окс Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Борисова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1962
Сын: Борисов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Борисова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
23.09.1965
Сын: Борисов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Борисова Анна Григорьевна
Мишкин-Ёль, Троицко-Печорский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
16.08.1972
Сын: Борисов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Борисова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Около ?.07.1978
Сын: Борисов Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Борисова Анна Григорьевна
Место жительства
Между ?.01.2014 и 2016
Калевала, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Около 2015
Нетешин, Хмельницька область
в это время жил в дочерью Светой