Борисов Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения23.09.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1965
Бракосочетание
27.10.1987
Рождение ребёнка
16.09.1988
Сын: Борисов Денис Александрович
Мать ребёнка: Борисова Наталья Евгеньевна
Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.06.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Борисова Наталья Евгеньевна
Место жительства
С 1990 по 2019
Рождение ребёнка
13.03.2001
Дочь: София Александровна
Мать ребёнка: Борисова Наталья Евгеньевна