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Борисов Александр Николаевич

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Место рождения

Мишкин-Ёль, Троицко-Печорский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

23.09.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1965

Отец: Борисов Николай Иванович

Мать: Борисова Анна Григорьевна

Мишкин-Ёль, Троицко-Печорский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
27.10.1987

Жена: Борисова Наталья Евгеньевна

Рождение ребёнка
16.09.1988

Сын: Борисов Денис Александрович

Мать ребёнка: Борисова Наталья Евгеньевна

Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.06.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борисова Наталья Евгеньевна

Калевала, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
С 1990 по 2019
Калевала, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
13.03.2001

Дочь: София Александровна

Мать ребёнка: Борисова Наталья Евгеньевна

Калевала, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
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