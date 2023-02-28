Борисова (Александрова) Наталья Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисова (Александрова) Наталья Евгеньевна

Борисова (Александрова) Наталья Евгеньевна

avatar

Место рождения

Котлас, Котлас, Архангельская область

Дата рождения

18.03.1968

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1968

Отец: Александров Евгений Иванович

Мать: Александрова Зинаида Николаевна

Котлас, Котлас, Архангельская область
Бракосочетание
27.10.1987

Муж: Борисов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
16.09.1988

Сын: Борисов Денис Александрович

Отец ребёнка: Борисов Александр Николаевич

Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.06.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борисов Александр Николаевич

Калевала, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
13.03.2001

Дочь: София Александровна

Отец ребёнка: Борисов Александр Николаевич

Калевала, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close