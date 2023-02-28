Борисова (Александрова) Наталья Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения18.03.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1968
Бракосочетание
27.10.1987
Рождение ребёнка
16.09.1988
Сын: Борисов Денис Александрович
Отец ребёнка: Борисов Александр Николаевич
Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.06.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борисов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
13.03.2001
Дочь: София Александровна
Отец ребёнка: Борисов Александр Николаевич