Александров Евгений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1943
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1943
Бракосочетание
29.10.1966
Коряжма, город Коряжма, Архангельская область
Рождение ребёнка
18.03.1968
Дочь: Борисова Наталья Евгеньевна
Мать ребёнка: Александрова Зинаида Николаевна
Котлас, Котлас, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.03.1972
Дочь: Селезнева Анжела Евгеньевна
Мать ребёнка: Александрова Зинаида Николаевна
Большой Сабск, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Работа или профессия
После 1990
Радофинниково, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
работал в Леспромхозе. не выплачивали з.п., так как обанкротился Леспромхоз.