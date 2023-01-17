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Александров Евгений Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1943

Отец: Александров Иван Исаакович

Мать: Александрова Елизавета Павловна

Бракосочетание
29.10.1966

Жена: Александрова Зинаида Николаевна

Коряжма, город Коряжма, Архангельская область
Рождение ребёнка
18.03.1968

Дочь: Борисова Наталья Евгеньевна

Мать ребёнка: Александрова Зинаида Николаевна

Котлас, Котлас, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.03.1972

Дочь: Селезнева Анжела Евгеньевна

Мать ребёнка: Александрова Зинаида Николаевна

Большой Сабск, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Работа или профессия
После 1990
Радофинниково, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
работал в Леспромхозе. не выплачивали з.п., так как обанкротился Леспромхоз.
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