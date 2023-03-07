Александрова (Шульгина) Зинаида Николаевна
Место рождения
Дата рождения10.03.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1948
Образование
1963
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
хотела быть учительницей. поступала, но не прошла по баллам, выбрали городскую местную, а не ее - иногороднюю. успели подать документы на продавцов. в Великом Устюге жила крестная тетка и двоюродный б... Показать все
Образование
С 1963 по 1965
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Торгово-кулинарное училище (после 8 классов школы) 2 года учебы и 1 год практики.
Место жительства
1965
после учебы отправили в Коряжму на отработки. здесь познакомилась с будущим мужем. через год пошла в вечернюю школу в 9й класс Школы Рабочей Молодежи, отучилась 2 месяца и вышла замуж
Образование
С ?.09.1966 по ?.10.1966
обучение в Школе Рабочей Молодежи
Бракосочетание
29.10.1966
Рождение ребёнка
18.03.1968
Дочь: Борисова Наталья Евгеньевна
Отец ребёнка: Александров Евгений Иванович
Котлас, Котлас, Архангельская область
Место жительства
После 1968
работала зав.клубом, а муж - в ДРСУ. жили у матери
Место жительства
После 1968
дали квартиру в ЛО, БОльшой Сабск, Волосовский район. Тут родилась 2я дочь Анжела 17.03.1972. Работала зав.столовой, поваром и завхозом в одном лице.
Место жительства
1968
Удимский, Котласский муниципальный район, Архангельская область
тут родилась Наталья Александрова (Борисова) 18.03.1968
Место жительства
Около 1968
жили в доме барона Фан дер Флитта. Не заладилось с родственниками мужа, уехали в Котлас, Удима
Рождение ребёнка
17.03.1972
Дочь: Селезнева Анжела Евгеньевна
Отец ребёнка: Александров Евгений Иванович
Место жительства
Около 1972
Место жительства
С ?.06.1973 по 2018
Радофинниково, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
муж съездил в гости к своей сестре Люсе вместе с дочкой Наташей. понравилась деревня. Брали на работу трактористом. работала продавцом в магазине
Место жительства
С 2018
Ушаки, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область