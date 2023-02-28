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Шульгин Николай Петрович

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Место рождения

Федцево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

19.05.1912

Дата смерти

Между 25.05.1978 и 25.05.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1912

Отец: Шульгин Пётр

Мать: не указана

Федцево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Бракосочетание
1930

Жена: Шульгина Анна Александровна

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Шульгин Валентин Николаевич

Мать ребёнка: Шульгина Анна Александровна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Галина Николаевна

Мать ребёнка: Шульгина Анна Александровна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Шульгин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Шульгина Анна Александровна

Рождение ребёнка
?.01.1943

Сын: Шульгин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Шульгина Анна Александровна

Федцево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
10.03.1948

Дочь: Александрова Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Шульгина Анна Александровна

Федцево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1952

Сын: Шульгин Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Шульгина Анна Александровна

Смерть
Между 25.05.1978 и 25.05.1979
Удимский, Котласский муниципальный район, Архангельская область
был пьян, оступился на крыльце, ударился ногой, голенью, синяк, болело, лопнуло, в другом месте надувается и то же самое, с ног перешло на руки.
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