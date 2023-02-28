Шульгин Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения19.05.1912
Дата смертиМежду 25.05.1978 и 25.05.1979
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1912
Отец: Шульгин Пётр
Мать: не указана
Бракосочетание
1930
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1931
Сын: Шульгин Валентин Николаевич
Мать ребёнка: Шульгина Анна Александровна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Галина Николаевна
Мать ребёнка: Шульгина Анна Александровна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Шульгин Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Шульгина Анна Александровна
Рождение ребёнка
?.01.1943
Сын: Шульгин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Шульгина Анна Александровна
Рождение ребёнка
10.03.1948
Дочь: Александрова Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Шульгина Анна Александровна
Рождение ребёнка
1952
Сын: Шульгин Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Шульгина Анна Александровна
Смерть
Между 25.05.1978 и 25.05.1979
Удимский, Котласский муниципальный район, Архангельская область
был пьян, оступился на крыльце, ударился ногой, голенью, синяк, болело, лопнуло, в другом месте надувается и то же самое, с ног перешло на руки.