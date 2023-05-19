Шульгина (Крапивина) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульгина (Крапивина) Анна Александровна

Место рождения

Верхнее Чистяково, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

14.02.1911

Дата смерти

22.12.1986

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1911

Отец: Крапивин Александр Данилович

Мать: Крапивина Евдокия (Авдотья) Николаевна

Верхнее Чистяково, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1930

Муж: Шульгин Николай Петрович

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Шульгин Валентин Николаевич

Отец ребёнка: Шульгин Николай Петрович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Галина Николаевна

Отец ребёнка: Шульгин Николай Петрович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Шульгин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Шульгин Николай Петрович

Рождение ребёнка
?.01.1943

Сын: Шульгин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Шульгин Николай Петрович

Федцево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
10.03.1948

Дочь: Александрова Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Шульгин Николай Петрович

Федцево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1952

Сын: Шульгин Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Шульгин Николай Петрович

Смерть
22.12.1986
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