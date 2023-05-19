Шульгина (Крапивина) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения14.02.1911
Дата смерти22.12.1986
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1911
Бракосочетание
1930
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1931
Сын: Шульгин Валентин Николаевич
Отец ребёнка: Шульгин Николай Петрович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Галина Николаевна
Отец ребёнка: Шульгин Николай Петрович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Шульгин Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Шульгин Николай Петрович
Рождение ребёнка
?.01.1943
Сын: Шульгин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Шульгин Николай Петрович
Рождение ребёнка
10.03.1948
Дочь: Александрова Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Шульгин Николай Петрович
Рождение ребёнка
1952
Сын: Шульгин Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Шульгин Николай Петрович
Смерть
22.12.1986