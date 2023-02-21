Крапивина Евдокия (Авдотья) Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1945 и 1946
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1911
Дочь: Шульгина Анна Александровна
Отец ребёнка: Крапивин Александр Данилович
Верхнее Чистяково, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крапивин Николай Александрович
Отец ребёнка: Крапивин Александр Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Крапивин Александр Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Александровна
Отец ребёнка: Крапивин Александр Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Александровна
Отец ребёнка: Крапивин Александр Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крапивин Александр Александрович
Отец ребёнка: Крапивин Александр Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1945 и 1946