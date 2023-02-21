Крапивина Евдокия (Авдотья) Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крапивина Евдокия (Авдотья) Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1945 и 1946

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1911

Дочь: Шульгина Анна Александровна

Отец ребёнка: Крапивин Александр Данилович

Верхнее Чистяково, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крапивин Николай Александрович

Отец ребёнка: Крапивин Александр Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Крапивин Александр Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Александровна

Отец ребёнка: Крапивин Александр Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Александровна

Отец ребёнка: Крапивин Александр Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крапивин Александр Александрович

Отец ребёнка: Крапивин Александр Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крапивин Александр Данилович

Смерть
Между 1945 и 1946
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