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Крапивин Александр Данилович

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Место рождения

Верхнее Чистяково, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крапивин Даниил

Мать: не указана

Верхнее Чистяково, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.02.1911

Дочь: Шульгина Анна Александровна

Мать ребёнка: Крапивина Евдокия (Авдотья) Николаевна

Верхнее Чистяково, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крапивин Александр Александрович

Мать ребёнка: Крапивина Евдокия (Авдотья) Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Александровна

Мать ребёнка: Крапивина Евдокия (Авдотья) Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Крапивина Евдокия (Авдотья) Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Александровна

Мать ребёнка: Крапивина Евдокия (Авдотья) Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крапивина Евдокия (Авдотья) Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крапивин Николай Александрович

Мать ребёнка: Крапивина Евдокия (Авдотья) Николаевна

Смерть
Неизвестно
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