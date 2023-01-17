Крапивин Александр Данилович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крапивин Даниил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1911
Дочь: Шульгина Анна Александровна
Мать ребёнка: Крапивина Евдокия (Авдотья) Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крапивин Александр Александрович
Мать ребёнка: Крапивина Евдокия (Авдотья) Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Александровна
Мать ребёнка: Крапивина Евдокия (Авдотья) Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Крапивина Евдокия (Авдотья) Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Александровна
Мать ребёнка: Крапивина Евдокия (Авдотья) Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крапивин Николай Александрович
Мать ребёнка: Крапивина Евдокия (Авдотья) Николаевна
Смерть
Неизвестно