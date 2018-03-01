(Крапивина) Раиса Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Зинаида
Отец ребёнка: не указан
не была замужем. высшее образование
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: не указан
сестра-близнец с Галиной
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: не указан
сестра-близнец с Ольгой
Смерть
Неизвестно