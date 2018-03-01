(Крапивина) Раиса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Крапивина) Раиса Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крапивин Александр Данилович

Мать: Крапивина Евдокия (Авдотья) Николаевна

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: не указан

не была замужем. высшее образование
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: не указан

сестра-близнец с Галиной
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: не указан

сестра-близнец с Ольгой
Смерть
Неизвестно
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