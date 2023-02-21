Золощук Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золощук Ефимия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1921

Дочь: Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Золощук Григорий

Плоское, Рівненська область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Воленюк Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Золощук Григорий

Плоское, Рівненська область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Золощук Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Золощук Григорий

Плоское, Рівненська область
Рождение ребёнка
17.02.1933

Дочь: Борисова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Золощук Григорий

Вишенки, Рівненська область
Рождение ребёнка
08.04.1936

Дочь: Машутина Степанида/Стеша Григорьевна

Отец ребёнка: Золощук Григорий

Саки, Саки, Республика Крым
Рождение ребёнка
1958

Дочь: Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Золощук Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Золощук Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золощук Илья Илько Григорьевич

Отец ребёнка: Золощук Григорий

Плоское, Рівненська область
Место жительства
Неизвестно
полька, из помещиков. сбежала
Смерть
Неизвестно
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