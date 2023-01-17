(Золощук) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Золощук) Екатерина Григорьевна

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Место рождения

Плоское, Рівненська область

Дата рождения

До 1921

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1921

Отец: Золощук Григорий

Мать: Золощук Ефимия

Плоское, Рівненська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соня Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тоня Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей

Смерть
1988
умерла в возрасте 80 с лишним лет. самая старшая из детей
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