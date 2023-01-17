(Золощук) Екатерина Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1921
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1921
Отец: Золощук Григорий
Мать: Золощук Ефимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соня Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тоня Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей
Смерть
1988
умерла в возрасте 80 с лишним лет. самая старшая из детей