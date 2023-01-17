Золощук Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Золощук Григорий
Мать: Золощук Ефимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бездижа Вера Александровна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Золощук Надежда Александровна
Мать ребёнка: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Место жительства
Неизвестно
Уездцы, Рівненська область
Смерть
Неизвестно