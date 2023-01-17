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Золощук Александр Григорьевич

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Место рождения

Плоское, Рівненська область

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Золощук Григорий

Мать: Золощук Ефимия

Плоское, Рівненська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бездижа Вера Александровна

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Золощук Надежда Александровна

Мать ребёнка: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Место жительства
Неизвестно
Уездцы, Рівненська область
Смерть
Неизвестно
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