Бездижа (Золощук) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бездижа (Золощук) Вера Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Золощук Александр Григорьевич

Мать: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бездижа Василий Васильевич

Отец ребёнка: Бездижа Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Бездижа Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бездижа Василий

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