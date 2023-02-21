Бездижа (Золощук) Вера Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Золощук Александр Григорьевич
Мать: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бездижа Василий Васильевич
Отец ребёнка: Бездижа Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Бездижа Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бездижа Василий