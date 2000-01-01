Золощук Надежда Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Золощук Александр Григорьевич
Мать: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павло близнец Петро
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петро близнец Павло
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванко
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно