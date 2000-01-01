Золощук Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗолощук Надежда Александровна

Золощук Надежда Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Золощук Александр Григорьевич

Мать: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павло близнец Петро

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петро близнец Павло

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванко

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close