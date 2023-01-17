Воленюк (Золощук) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Золощук Григорий
Мать: Золощук Ефимия
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Карпишина Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Воленюк Василий
Украинка, Рівненська область
Рождение ребёнка
1960
Сын: Воленюк Александр Васильевич
Отец ребёнка: Воленюк Василий
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Анге(Лина) Васильевна
Отец ребёнка: Воленюк Василий
Рождение ребёнка
1968
Отец ребёнка: Воленюк Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Воленюк Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воленюк Василий
Смерть
Неизвестно