Воленюк (Золощук) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воленюк (Золощук) Мария Григорьевна

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Место рождения

Плоское, Рівненська область

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Золощук Григорий

Мать: Золощук Ефимия

Плоское, Рівненська область
Рождение ребёнка
1957

Дочь: Карпишина Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Воленюк Василий

Украинка, Рівненська область
Рождение ребёнка
1960

Сын: Воленюк Александр Васильевич

Отец ребёнка: Воленюк Василий

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Анге(Лина) Васильевна

Отец ребёнка: Воленюк Василий

Рождение ребёнка
1968

Сын: Воленюк Иван Васильевич

Отец ребёнка: Воленюк Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Воленюк Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воленюк Василий

Смерть
Неизвестно
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